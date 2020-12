Attualità

Pubblicata la graduatoria Servizio Civile Ragusa Pubblicata la graduatoria Servizio Civile Ragusa

Pubblicata la graduatoria del servizio civile. Lo comunica l'Asp di Ragusa

Ragusa, 3 dicembre 2020 – L’Azienda Sanitaria di Ragusa aveva provveduto, già lo scorso mese di maggio, a presentare due programmi e quattro progetti per complessivi 56 unità – operatori volontari SCU – Servizio Civile Universale. La graduatoria, provvisoria, pubblicata sul sito www.serviziocivile.it della Presidenza Consiglio dei Ministri, ha premiato il buon lavoro e le ottime capacità, competenze ed esperienze messe in campo da parte dell’Azienda, registrando un punteggio, che fa ben sperare, per il finanziamento e la partecipazione al prossimo bando di selezione degli operatori volontari servizio civile universale. Si prevede che il bando per la selezione sarà pubblicato, entro la fine dell’anno, e occorrerà l’identità digitale SPID - Sistema Pubblico Di Identità Digitale per partecipare al servizio civile universale. I giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno presentare domanda dovranno, infatti, utilizzare SPID per accedere alla piattaforma on-line DOL, per consentire una candidatura al bando.È importante, quindi, che tutti i giovani interessati al servizio civile universale che non hanno ancora SPID, si attivino, sin da subito, per acquisire la propria identità digitale, così da essere già pronti quando sarà pubblicato il bando. Ricordiamo che SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Con la pubblicazione del Bando di selezione da parte del Dipartimento, l’ASP di Ragusa, avvierà una campagna informativa e di promozione dei propri progetti, al fine di consentire ai giovani interessati una scelta consapevole e responsabile.