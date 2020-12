Covid Sicilia: 1.483 positivi, 2.455 guariti: dati provincia per provincia

Sicilia

Covid Sicilia: 1.483 positivi e 2.455 guariti. Il Bollettino del Ministero della Salute di oggi 2 dicembre 2020.

Palermo – Positivi al Covid 19 in calo in Sicilia. Oggi, 2 dicembre 2020, i positivi al coronavirus sono 1483 e 2455 guariti. I morti sono stati invece 27. E’ quanto emerge dal bollettino del 2 dicembre del ministero della Salute. Ecco i dati delle varie province siciliane: Catania con 621 positivi, Palermo con 390, Messina 242, Trapani 70, Siracusa 60, Caltanissetta 52, Ragusa 42, Enna 6 e Agrigento 0. I nuovi 1.483 nuovi casi sono stati rilevati su 11.536 tamponi e la percentuale tra nuovi casi in rapporti ai test processati si attesta così al 12,85%.