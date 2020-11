Attualità

Alunno positivo a Modica, chiuso plesso di una scuola

Modica - Nel secondo giorno di screening volontario sono stati solo 3 i soggetti risultati positivi al tampone rapido. Per fortuna i numeri sono nettamente migliori rispetto a quelli registrati ieri. Domani resterà chiuso il plesso della scuola dell'infanzia di Via Loreto per sanificazione dei locali, visto che un alunno è risultato positivo. Per tale motivo invito i genitori degli altri bambini che frequentano il plesso a venire domani mattina e sottoporsi allo screening.