Cronaca

Incidente a Modica: auto precipita nella strada sottostante FOTO Incidente a Modica: auto precipita nella strada sottostante FOTO

Galllery

Modica – Incidente autonomo stradale oggi intorno alle ore 12 in via Nazionale a Modica. Un’auto, una Renault Modus condotta da una 29enne modicana è finita nella strada sottostante dopo aver divelto parte dell’inferriata rimasta installata in parte rispetto ad un incidente avvenuto domecina scorsa. La caduta è stata attutita da un’auto in sosta nella strada sottostante. La 29enne è rimasta illesa anche se è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale e i vigili del fuoco.