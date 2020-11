Sacerdote positivo al Covid: chiusa una chiesa a Scicli

Attualità

Scicli – Una chiesa di Scicli è stata chiusa dopo l’esito positivo del tampone per coronavirus di un sacerdote. Sale così a 9 in provincia di Ragusa il numero dei sacerdoti della Diocesi di Ragusa positivi al Covid, di cui due deceduti nei giorni scorsi. I due sacerdoti, affetti da Covid, sono morti nell’arco di poco più di 24 ore a Ragusa. Nel primo pomeriggio del 21 novembre scorso è morto a soli 47 anni don Raffaele Campailla, originario di Comiso, parroco della chiesa della Nunziata, a Ragusa. Don Campailla si trovava ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale Giovanni Paolo II. Nella tarda serata del giorno prima era morto don Romolo Taddei, 79 anni, psicologo e psicoterapeuta, era direttore emerito del Consultorio familiare di ispirazione cristiana che aveva fondato nel 1978.Le chiese chiuse in via precauzionale dopo la positività dei sacerdoti in provincia di Ragusa sono ad oggi cinque.