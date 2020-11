Previsioni meteo, arriva il maltempo: temporali anche in Sicilia

Italia

Da venerdì il nostro Paese comincerà a essere influenzato dall'avvicinarsi di un ciclone, avvisano gli esperti del sito del sito www.iLMeteo.it. Il tempo comincerà a peggiorare su Sardegna, Liguria e coste tirreniche con le prime piogge o anche temporali sull'isola. Nel weekend il vortice raggiungerà il mar Tirreno attivando intense correnti sciroccali che sospingeranno un'intensa perturbazione sull'Italia. l team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso di venerdì venti di Scirocco soffieranno intensamente sul Mar Tirreno; il tempo comincerà a peggiorare sulla Sardegna orientale con piogge e anche temporali via via più diffusi dal pomeriggio/sera. Le precipitazioni si porteranno poi anche sulla Liguria. Sabato, si intensificano i venti di Scirocco su tutto il Mar Tirreno e a fine giornata anche sull’Adriatico.Piogge abbondanti e sotto forma di nubifragi colpiranno la Sardegna, soprattutto orientale, piogge diffuse anche sulla Liguria centrale e di levante e fino al Piemonte centro-meridionale dove nevicherà sulle Alpi sopra i 1300 metri circa. In serata peggiorerà fortemente sulla Sicilia. Nel corso di domenica un vortice ciclonico attraverserà l’Italia meridionale scaricando ingenti quantità di pioggia su Sicilia, Calabria ionica, Basilicata, Puglia, Campania e infine sulle regioni adriatiche centrali. Ma pioverà anche sul Lazio e localmente pure sull’Emilia Romagna. Il resto del Nord rimarrà escluso dal peggioramento, ma dal pomeriggio faranno il loro ingresso venti freddi di Bora al Nordest e di Grecale al Nordovest.Ecco la situazione nel dettaglio: Giovedì 26. Al nord: possibilità di nebbie più diffuse in pianura. Al centro: qualche pioggia sulla Sardegna meridionale, a tratti nuvoloso altrove. Al sud: tempo asciutto anche se spesso molto nuvoloso. Venerdì 27. Al nord: nebbie diffuse in pianura, arrivano delle piogge in Liguria. Al centro: peggiora fortemente in Sardegna, si copre in Toscana. Al sud: più nubi in Sicilia, soleggiato altrove. Weekend con maltempo diffuso al Sud e poi regioni adriatiche centrali.