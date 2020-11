Vittoria, lavori al teatro comunale: grazie ad impegno di Dipasquale

Politica

Vittoria - Dopo la consegna dei lavori, sono stati avviati ieri gli interventi di recupero, messa in sicurezza e ristrutturazione del teatro comunale di Vittoria. “Un segnale importante – sottolinea il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Nicastro – per una città che intende riscattarsi anche sul piano culturale e che intende farlo attraverso il proprio gioiellino che già da tempo non riesce ad assolvere al proprio ruolo. Un risultato che, in parte, rivendichiamo come nostro grazie all’impegno che, nel febbraio del 2019, il Pd ha saputo portare avanti, con il deputato regionale Nello Dipasquale, il quale, investito dal nostro partito della necessità di trovare delle soluzioni, avviò delle interlocuzioni con l’allora assessore ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, potendo contare sul fondamentale sostegno dell’allora soprintendente di Ragusa, Calogero Rizzuto. Mentre ancora oggi la nostra terra piange la capacità e l’operosità di queste due straordinarie figure, Tusa e Rizzuto, raccogliamo l’eredità di un impegno speciale che ha consentito di porre sotto i riflettori l’andamento dell’iter.La grande capacità dell’on. Dipasquale è stata proprio quella di raccordare le varie sensibilità, sollecitando il Governo regionale ad accelerare i tempi e a individuare le somme per il ripristino del nostro fiore all’occhiello, della nostra perla della vita culturale locale e non solo”. Il segretario del Pd Nicastro spiega che si tratta di un risultato “ancora più meritevole di attenzione se si considera che arriva da un partito all’opposizione e che, anche in questa occasione, ha dato prova di essere una realtà politica strutturata, in grado di fare valere il proprio peso specifico, trattandosi di un monumento che meritava di essere pienamente recuperato così come sta accadendo in questa circostanza.Sollecitare in maniera seria e propositiva è la sfida che ci siamo intestati in questa fase. Toccherà di sicuro alla prossima amministrazione avere l’onore di riaprire i battenti del teatro Vittoria Colonna e di fare in modo che lo stesso possa continuare ad assurgere a punto di riferimento insostituibile della vita culturale cittadina”.