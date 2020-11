Screening Covid scuole primarie a Comiso: 5 adulti positivi

Attualità

Comiso – “Oggi abbiamo iniziato lo screening Covid per le scuole primarie”. Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. “Risultati: 353 tamponi, 5 adulti positivi. Tutti completamente ignari, asintomatici, ma portatori a loro insaputa di un virus micidiale, veloce e tenace. Tutti e 5 lunedì sarebbero andati tranquillamente ad accompagnare i loro figli a scuola, magari commettendo qualche imprudenza. Ecco il senso della chiusura delle scuole: meno circolazione, meno occasioni di contatto, meno rischio! Ah, ma tranquilli, - Scrive il sindaco Schembari - abbiamo due posti liberi in terapia intensiva. Liberati da due Comisani: il dottor Guastella e padre Campailla sono morti!