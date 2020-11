Infermiere morto per Covid a Vittoria: un luogo della sanità in sua memoria

Attualità

Vittoria - Salvo Sallemi e Pippo Scuderi hanno chiesto al direttore dell’Asp Angelo Aliquò di dedicare un luogo simbolo delle strutture sanitarie in provincia alla memoria di Gianni Russo, infermiere di Vittoria deceduto a causa del Covid. “Gianni Russo ha lavorato una vita al fianco degli ammalati con professionalità e con il suo immancabile sorriso. Ha lottato strenuamente contro il Covid e purtroppo ci ha lasciati. Non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo: è uno dei tanti eroi in corsia che ha anteposto la cura dei malati a tutto il resto”, così hanno esordito Sallemi e Scuderi. “Così abbiamo chiesto al direttore dell’Asp Angelo Aliquò di continuare a tenere viva la memoria di Gianni Russo dedicandogli un luogo simbolico delle nostre strutture sanitarie.Si tratterebbe di un tributo doveroso per Gianni e per tutti gli infermieri, medici, sanitari impegnati in prima linea contro questa terribile pandemia”. “Parimenti – prosegue Sallemi – vorrei anche che fossero ricordati due vittoriesi che purtroppo ci hanno lasciati: Gianni Molè, giornalista e uomo delle istituzioni, e il farmacista Rosario Guastella. Entrambi rappresentano delle eccellenze vittoriesi che il maledetto virus ha strappato prematuramente alla vita. Ci stringiamo al dolore delle famiglie ed esprimiamo vicinanza a tutti gli ammalati che stanno lottando contro il virus”.