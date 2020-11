Cronaca

Incidente sulla Modica Ragusa, un ferito: traffico bloccato

Ragusa – Incidente stradale stamattina sulla Modica Ragusa. L'incidente sulla SS 115 “Sud Occidentale Sicula”: il traffico è provvisoriamente bloccato per un incidente avvenuto al km 330, in territorio comunale di Ragusa. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Non si conoscono ancora le condizioni del ferito.