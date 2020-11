Dieta dr. Bianchini: il metodo per dimagrire subito 5 kg

Salute e benessere

La dieta del dr. Bianchini non è una vera e propria dieta ma un metodo alimentare che promette di far dimagrire subito 5 kg. Nella dieta del dr. Bianchini non è necessario pesare gli alimenti, non si calcolano le calorie, si possono utilizzare tutti i tipi di cottura, i condimenti sono liberi, non si devono assumere farmaci, integratori o sostituti del pasto e l'attività fisica non è obbligatoria. Inoltre, nessun cibo viene completamente eliminato, perché una nutrizione a eliminazione drastica non apporto alcun beneficio. Infine, le quantità sono illimitate. Per dimagrire con la dieta del dr. Bianchini bisogna mangiare alcuni alimenti ed escluderne altri, vediamo quali.Vediamo cosa si può mangiare per dimagrire 5 kg con la dieta del dr. Bianchini: verdure di stagione crude o cotte, pesce, carni bianche, selvaggina, tagli magri di carne rossa, uova preferendo l’albume, pasta, riso, pane, pizza, legumi, salumi e insaccati, frutta fresca con basso indice glicemico (da evitare banana e mela), i grassi monoinsaturi, saturi omega 6 e omega 3, olio extravergine di oliva a volontà e burro chiarificato, frutta secca, dolci (secondo la ricetta originale del Metodo Bianchini), gelato, formaggi, yogurt, mascarpone, panna montata, tisane non zuccherate, caffè, massimo 3 al giorno e l’ultimo non più tardi del dopo pranzo. Nella dieta del dr. Bianchini invece sono vietati: le bevande, tra cui latte, alcolici, bibite, succhi, spremute, caffè d’orzo e ginseng.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cambiare il proprio regime alimentare.