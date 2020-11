Sicilia

Covid Sicilia: 1.422 positivi in 24 ore e 36 morti: 482 Catania e 103 Ragusa

Palermo – Sono 1.422 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.416 tamponi effettuati; 36 i decessi, che portano il totale a 896. E’ quanto si evince dal Bollettino del Ministero della salute di oggi, 15 novembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 28.807 gli attuali positivi con un incremento di 1.001. Di questi 1.693 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.476 in regime ordinario e 217 in terapia intensiva con un aumento di 2 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 27.114. I guariti sono 385. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 482, Palermo 452, Messina 211, Ragusa 103, Caltanissetta 60, Siracusa 57, Agrigento 24, Trapani 18, Enna 15.