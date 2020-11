Bicarbonato di sodio contro reflusso acido: ecco come si prepara

Rimedi naturali

Il bicarbonato di sodio è un ottimo rimedio naturale contro il reflusso acido. Da sempre è noto come rimedio casalingo o rimedio della nonna quando si ha il fastidioso disturbo. Il bicarbonato di sodio è un rimedio naturale molto utile per eventuali disturbi legati alla digestione, cura dei denti e delle mucose. Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale che si trova facilmente e a poco prezzo nella stragrande maggioranza di negozi e supermercati. Grazie al suo lieve effetto alcalino, il bicarbonato di sodio è un rimedio efficace contro l’eccessiva produzione di succhi gastrici nello stomaco, cosa che provoca reflusso, indigestione e altri problemi digestivi. Ingredienti: 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio (5 g), ½ bicchiere di acqua tiepida (125 ml), 2 cucchiai di succo di limone (20 ml).Preparazione: diluite il bicarbonato in acqua tiepida e aggiungete qualche cucchiaio di succo di limone. Modalità d’uso: assumete questo rimedio al primo sintomo di acidità o pesantezza. Bevetelo una volta al giorno.