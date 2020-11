Vittoria, denunce per porto d'armi e droga

Cronaca

Vittoria – I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti allo scasso e guida senza patente Barravecchia Alessandro cl.1993, residente a Vittoria, bracciante agricolo, pregiudicato. In particolare, durante un controllo alla circolazione stradale lungo la SS115, la pattuglia dell’Arma ha sorpreso il 27enne alla guida di un’utilitaria, privo della patente di guida, reiterando la citata violazione nel biennio. A seguito della successiva perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosta nel bagagliaio, anche una mazza di ferro della lunghezza complessiva di 50 cm, sottoponendo a sequestro unitamente all’autovettura.I Carabinieri della Stazione di Vittoria unitamente a personale Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno deferito in s.l. per omessa denuncia di detenzione armi e omesso avviso di trasporto di armi comuni all'autorità di P.S. un 45enne di Vittoria, pensionato. I Carabinieri durante un controllo ai detentori di armi, hanno rinvenuto a casa dell’uomo un fucile modello doppietta calibro 12 marca "san marco", la cui detenzione risultava presso un’abitazione diversa da quella indicata all'atto della denuncia presso autorità di p.s.. L’arma è stata sequestrata dai Carabinieri. I Carabinieri di Scoglitti, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 50enne, disoccupato, poiché a seguito di perquisizione locale presso l’abitazione di sua proprietà sita in Contrada Alcerito, sono stati rinvenuti: 4 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”;26 semini della medesima sostanza stupefacente;2 bilancini di precisione. L’intero materiale trovato dai militari è stato sottoposto a sequestro.