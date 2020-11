Coronavirus in provincia di Ragusa: 2.492 positivi e altri 5 morti in 24 ore

Attualità

Ragusa – Sono 2.492 i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa di cui 2.343. in isolamento domiciliare (di cui 32 sono di fuori provincia), 137 ricoverati in ospedale e 12 nel ricovero Rsa al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni Iblei e i ricoverati nei singoli ospedalisecondo il Bollettino dell’Asp di ragusa di oggi, 15 novembre 2020. Ecco i poritivi nei vari Comuni: 65 ad Acate, 40 a Chiaramonte, 299 a Comiso, 17 a Giarratana, 119 a Ispica, 253 a Modica, 6 a Monterosso, 92 a Pozzallo, 533 a Ragusa, 52 a Santa Croce, 72 a Scicli e 763 a Vittoria. Vediamo ora i ricoverati sono 137 distribuiti nei vari ospedali iblei: 70 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 33 in Malattie Infettive, 21 in area grigia, 15 in Terapia Intensiva e 1 in Ostetricia; 42 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 23 in area grigia, 14 in area Covid, 5 in terapia Intensiva; 22 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 8 in Malattie Infettive, 14 in area Covid; 2 all’ospedale San Marco di Catania e 1 a Gela.I guariti sono 908 mentre i morti sono 65. Cinque sono deceduti nelle ultime 24 ore ed in particolare quattro, una donna di 42 anni di Comiso, un 78enne, un 76enne e un 85enne di Vittoria, sono morti all’ospedale Guzzardi di Vittoria e un 96enne di Chiaramonte Gulfi morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sono in totale 77.992 i test effettuati, 52.086 tamponi molecolari e 14.906 test sierologici.