Rimedi naturali

Maschera antirughe viso fai da te all'albume d'uovo

La maschera antirughe all’albume d’uovo è tra le maschere fai da te più facili da preparare in casa. Si tratta di una maschera che può essere fatta due volte a settimana. La maschera fai da te è una maschera di bellezza nutriente per la pelle del viso ed ha un effetto lifting prima di una serata fuori casa. Ma vediamo come si prepara la maschera fai da te all’albume d’uovo. Ecco come prepararla: unite all’albume d’uovo un cucchiaio di miele, fino a ottenere un composto denso che applicherete sul viso lasciando in posa 20 minuti. Infine risciacquate con acqua tiepida aiutandovi con una spugnetta. Dopo applicate una buona crema idratante.