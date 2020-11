Sport

KeyJey Ragusa in trasferta in Puglia KeyJey Ragusa in trasferta in Puglia

Ragusa - Trasferta a Noci, in Puglia, per la KeyJey Ragusa che sabato sarà impegnata nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie A2. Il sette ibleo allenato da Mario Gulino si presenterà, però, in formazione ampiamente rimaneggiata e dovrà cercare di fare di necessità virtù, come si dice in questi casi, per fronteggiare quella che si annuncia una sfida chiusa dal pronostico. Il Noci è al primo posto in classifica, finora ha vinto tutte le gare disputate ed è chiaro che cercherà di fare un sol boccone dei malcapitati iblei. I quali si presenteranno ai nastri di partenza del match senza l’infortunato Russello, ancora alle prese con problemi fisici dopo la gara d’esordio con l’Haenna, senza Girasa che ha rimediato una brutta botta alla spalla in occasione del quarto turno d’andata sul campo del Messina e senza l’argentino La Rocca che, sempre sul campo peloritano, ha subito un cartellino blu che gli è costato la squalifica per una gara. I ragusani, dunque, si recheranno a Noci senza la possibilità di potere contare sui propri centrali e con una panchina formata essenzialmente da giovani che cercheranno naturalmente di dare il massimo ma che naturalmente non possono contare sulla stessa esperienza dei titolari.Toccherà a capitan Russo cercare di guidare la squadra in quello che si annuncia un mare in tempesta, provando a tenere dritta la barra della competizione. “Non è che ci facciamo molte illusioni – affermano dalla società ragusana – conosciamo il valore del Noci e, anche se non partiamo battuti e nello sport può accadere di tutto, siamo consapevoli del fatto che ci vorrebbe un mezzo miracolo per contrastare avversari di siffatta portata. Cercheremo di giocarci sino in fondo tutte le nostre carte ma ovviamente il peso delle forze in campo sarà molto differente. In ogni caso, coglieremo l’occasione per fare ulteriormente esperienza nel contesto di un campionato di Serie A2 che si sta rivelando estremamente equilibrato e ricco di spunti”.