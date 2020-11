Vittoria, test rapidi Covid agli studenti anche domani

Attualità

Vittoria - Continuano anche per la giornata di domani gli screening per i test rapidi rinofaringei, per gli studenti e i loro genitori, i docenti e il personale delle scuole medie superiori. Anche domani mattina dalle 9 alle 13 nei locali della cittadella fieristica ex Emaia gli studenti accompagnati dai loro genitori potranno sottoporsi al tampone. L’iniziativa è stata attivata dell’Assessorato Regionale della Salute, dall’Asp di Ragusa, con la collaborazione della Commissione straordinaria di Vittoria. L’obbiettivo di contenere il virus a tutela della salute dei cittadini. Il progetto è stata ben accolto dalla popolazione. Infatti l’Asp ha deciso di prolungare per un altro giorno lo screening.Inoltre è stato stabilito che giovedì pomeriggio a partire dalle ore 14 fino alle 18, sempre nei locali dell’ex fiera Emaia, saranno effettuati altri test questa volta rivolti alla popolazione scolastica delle medie inferiori e a tutti i cittadini che vorranno volontariamente soppostosi al test.