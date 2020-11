Coronavirus, sciclitano ricoverato al Maggiore di Modica

Attualità

Modica – Sale a 13 il numero dei ricoverati per Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica. Al momento nel nosocomio modicano si trovano 10 pazienti nel reparto di Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva. Tra i nuovi ricoverati di oggi al Maggiore c’è anche un 71enne di Scicli. Lo sciclitano è stato ricoverato in Terapia Intensiva, posta al piano terra di Malattie Infettive, per gravi problemi respiratori. Sale così a 100 il numero dei ricoverati per Covid nel Ragusano. Gli altri pazienti si trovano ricoverati in altri ospedali ed in particolare: 47 all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 33 in area Covid e 14 in Rianimazione, 38 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 20 area Covid, 14 in area grigia e 4 in Rianimazione, 2 all’ospedale San Marco di Catania e uno a Gela.I tamponi effettuati dall’inizio della pandemia ad oggi sono: 48.574 tamponi molecolari e 14.094 test sierologici per un totale di 62.658. I guariti in provincia di Ragusa sono 389 mentre i morti sono 45, di cui 3 deceduti nelle ultime 24 ore. Le tre persone sono decedute all’ospedale Guzzardi di Vittoria.