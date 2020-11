206 positivi al coronavirus a Comiso

Attualità

Comiso – “Sono 206 i positivi al Covid a Comiso e Pedalino”. Lo ha scritto ieri sera in un post il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Troppi in più rispetto a ieri e proprio ora – scrive il sindaco Schembari - che ci avviamo ad una stagione meno mite. La responsabilità del rispetto di non assembrarsi, cioè anche di non riunirsi in casa tra amici e gruppi familiari oltre il singolo nucleo è solo nostra. Altrimenti, non potrà affatto andare bene, soprattutto per qualcuno più debole o semplicemente più sfortunato