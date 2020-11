Covid Ragusa: 1754 positivi, 86 ricoverati e 5 morti in 24 ore

Attualità

Ragusa – I ricoverati per Covid 19 in provincia di Ragusa sono 86 e 5 i morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi, tra quelli in isolamento domiciliare e quelli ricoverati negli ospedali iblei, è di 1.754. Ma vediamo nel dettaglio dove si trovano i ricoverati: 43 all’ospedale Giovanni Paolo II di ragusa di cui 29 nel reparto di Malattie infettive e 14 in Terapia intensiva, 11 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 ricoverati in area Covid e 2 in Terapia Intensiva, 29 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 11 in area grigia, 14 in area Covid e 4 in Terapia Intensiva. Al San Marco a Catania 2 ricoveri in Malattie infettive.1 a Gela in Malattie infettive. Ora vediamo i dati dei positivi in isolamento domiciliare nei vari Comuni della provincia: 58 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 181 Comiso, 6 Giarratana, 83 Ispica, 175 Modica, 6 Monterosso Almo, 61 Pozzallo, 371 Ragusa, 18 Sanata Croce Camerina, 33 Scicli e 646 Vittoria.I tamponi effettuati fino a oggi: 47.943 molecolari e 13.929 sierologici. Dall’inizio della pandemia in provincia ci sono stati 375 guariti e 42 decessi.