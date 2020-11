Covid Ragusa, 1.607 positivi, 82 ricoverati e 8 morti in 24 ore

Attualità

Ragusa – Sono 1.607 positivi in provincia di Ragusa, 82 ricoverati e 8 morti in 24 ore. Sono questi i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 6 novembre 2020. Attualmente le persone ricoverate nei vari ospedali della Provincia di Ragusa sono suddivisi così: 40 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 26 ricoverati nell’area grigia e 14 in Rianimazione, 9 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica, 30 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 15 nell’area covid, 10 nell’area grigia e 5 in Rianimazione, 2 nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Marco di Catania e uno nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Gela. Il numero dei morti in provincia di Ragusa è aumentano rapidamente negli ultimi giorni.In totale dall’inizio della pandemia ad oggi sono 37 di cui 8 solo nelle ultime 24 ore. Gli ultimi otto decessi sono stati registrati tutti a Ragusa ed in particolare 7 persone sono morte all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 2 al Pronto Soccorso, 2 nel reparto Covid e 3 in Rianimazione. Un altro decesso è avvenuto nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa). Una delle due persone decedute al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II non è residente nel Ragusano.