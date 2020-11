Attualità

Covid Ragusa, 1.338 positivi e 85 ricoverati in ospedale

Ragusa – Sono 85 i ricoverati per Covid in provincia di Ragusa. Sono i dati dell’Asp di Ragusa aggiornati ad oggi, 5 novembre. Ma vediamo nel dettaglio come sono distribuiti i pazienti nei vari ospedali iblei: 43 all’ospedale Giovanni Paolo II e in particolare 21 in Malattie Infettive, 16 in Rianimazione e 6 nell’area grigia in attesa di un ricovero, 30 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 14 ricoverati, 11 nell’area grigia in attesa di ricovero e 5 in Rianimazione; 9 nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica, uno ricoverato all’ospedale di Gela e due nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale San Marco di Catania.In totale in provincia di Ragusa sono 1.338 positivi, 324 i guariti e 29 i morti.