513 positivi al virus Covid a Vittoria

Vittoria – Sono 513 i positivi al coronavirus a Vittoria. La città zona rossa fino al 10 novembre continua a registrare nuovi positivi ogni giorno. I dati sono stati diffusi oggi dal bollettino dell’Asp di Ragusa. Ma vediamo i dati di oggi dell’Asp di Ragusa sui positivi nei vari Comuni iblei: 55 Acate, 19 Chiaramonte Gulfi, 133 Comiso, 4 Giarratana, 75 Ispica, 111 Modica, 6 Monterosso, 49 Pozzallo, 332 Ragusa, 19 Santa Croce Camerina, 20 Scicli, 513 Vittoria. Preoccupa anche il numero dei morti che sale a 29, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi. I guariti sono 324.Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati eseguiti 60.006 esami per Covid ed in particolare 46.329 tramponi molecolari e 13.677 test sierologici. Oggi non sono stati aggiornati i dati dei ricoveri nei vari ospedali iblei. Il dato di ieri er di 91 ricoverati.