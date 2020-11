Nuovo Dpcm, coprifuoco nazionale e ristoranti chiusi la domenica

Italia

Roma – Coprifuoco nazionale e ristoranti chiusi la domenica. Sono due misure oggetto di dibattito al Governo in queste ore al lavoro per il nuovo Dpcm per l’emergenza coronavirus in Italia. Prosegue, all'interno delle forze politiche di maggioranza, il dibattito sulle nuove misure anti-Covid da inserire all'interno del prossimo Dpcm. Oggi il premier Giuseppe Conte ha incontrato di nuovo i capi delegazione dei partiti che sostengono il suo governo. Sul tavolo l'ipotesi di un 'coprifuoco' su tutto il territorio nazionale alle 21 o alle 22 (l'orario è ancora in corso di valutazione). Al centro della discussione anche una possibile chiusura dei ristoranti la domenica, scelta contro la quale si è espressa la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ribadendo la posizione di Italia Viva sul tema.La stessa Bellanova si è detta favorevole a un coprifuoco non prima delle 22. Al momento è in corso la riunione in videoconferenza tra governo e rappresentanti di Regioni, Anci e Upi. Sono presenti il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il ministro della Salute Roberto Speranza. In collegamento anche la Protezione Civile e il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri.