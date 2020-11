Covid, 84 positivi a Modica

Attualità

Modica – Sono 84 i positivi al Covid 19 a Modica. Il numero dei contagiati è in aumento anche negli altri Comuni della provincia di Ragusa. In particolare secondo i dati dellì’Asp di Ragusa di oggi, 2 novembre, il numero più elevato nel territorio ibleo è sempre a Vittoria con 483 positivi, seguito da Ragusa con 271 positivi, da Comiso con 116 e Modica con 84. In totale i positivi in provincia di Ragusa, compresi i ricoverati sono 1.238.