Grave incidente a Vittoria: un ferito

Vittoria – Grave incidente autonomo la notte scorsa poco dopo l’i,30 sulla Ss115 al km 284 a Vittoria. Una Bmw per cause in corso di accertamento si è schiantata contro un muro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trpostato il conducente dell’auto al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. La srada è stat chiusa fino alle ore 4 di stamattina. Sul posto la Polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Foto Franco Assenza)