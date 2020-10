Ragusa, Ã¨ morto per Covid il giornalista Gianni MolÃ¨

Attualità

Ragusa - E’ morto nell’ospedale di Vittoria il giornalista Gianni Molè, 61 anni, capo ufficio stampa della ex Provincia di Ragusa, oggi Libero Consorzio Comunale. Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid ed in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Gianni Molè, giornalista di razza, era stato componente dell’ufficio stampa del Comune di Vittoria, direttore della rivista della Provincia di Ragusa, aveva collaborato in passato anche con la Gazzetta del Sud e la Gazzetta dello Sport ed era segretario provinciale dell’Associazione siciliana della stampa.