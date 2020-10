Reddito di emergenza a novembre e dicembre 2020: a chi tocca e requisiti

Italia

Roma – Il Reddito di emergenza a novembre e dicembre 2020 potrà essere nuovamente richiesto da tutti coloro che hanno determinati requisiti. La proroga del Reddio di Emergenza è stata annunciata con il Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020.Ad annunciarlo è lo stesso premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto di aiuti messi in campo per bilanciare l’impatto economico delle nuove restrizioni disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020. La mensilità del Reddito di emergenza va dai 400 agli 800 euro, e varia in base al valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementata in base alla composizione del nucleo familiare.Il suo valore massimo è elevabile a 840 euro solo in casi particolari, come la presenza di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo familiare. Ecco quali sono i requisiti per avere il Reddito di emregenza: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, con un incremento del massimale di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro. Il termine ultimo per presentare la domanda per il Reddito di Emergenza fino a 1.600 euro in due mesi al momento è il 30 novembre.