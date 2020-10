Dieta magica per dimagrire in 2 giorni

Salute e benessere

La dieta magica per dimagrire subito 2 kg in 2 giorni si basa sul consumo di frullati. Si tratta di una dieta depurativa che aiuta a perdere peso velocemente. I frullati dimagranti non sono altro che dei preparati semiliquidi che contengono frutta, pere, verdure fresche. Dopo averle sciacquate con cura possono frullarsi così come sono oppure a seconda dei gusti vi si può aggiungere dell'acqua, del latte oppure delle bevande con mandorle, riso, avena, soia. Se al posto dell'acqua vi aggiungiamo altre bevande, come quelle che vi abbiamo elencato, andiamo a modificare i valori nutrizionali del nostro frullato.La dieta magica del frullato per dimagrire 2 kg in due giorni può variare nei due giorni ovvero si può scegliere per il pranzo un frullato a piacere tra questi: frullato di mela po frullato di pere. Ecco come si prepara il frullato di mela: occore una mela, un limone, dello zenzero fresco. Tagliate la frutta a pezzi e inseritela nel frullatore, quindi aggiungetevi l'acqua (100 ml) e frullate. Dopo aver versato il composto così ottenuto in un bicchiere, aggiungete un cucchiaino di zenzero grattugiato. Preparazione frullato di pere: occorre una pera, una arancia, zenzero fresco. Tagliate la frutta a pezzi e mettete nel frullatore, aggiungetevi 100 ml di acqua fresca.Versate il composto ottenuto in un bicchiere e aggiungetevi lo zenzero grattugiato fresco. Ora vediamo cosa si mangia nei due giorni della dieta magica dei frullati per dimagrire 2 kg in due giorni: colazione con uno yogurt magro e due fette biscottate integrali. Spuntino: una macedonia di frutta fresca ma senza zucchero. Pranzo: un frullato a scelta tra il frullato di mela o il frullato di pera. Cena: un minestrone di verdure, 150 grammi di pesce magro cotto al vapore e 30 grammi di pane, in alternativa potete optare per una zuppa di cereali con 50 grammi di formaggio, verdure lesse e un frutto per concludere il pasto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta.