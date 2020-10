Ragusa, bus gratuiti per i cimiteri il 1Â°e 2 novembre

Attualità

Ragusa - L’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio gratuito di bus navetta per i Cimiteri di Ragusa, Ibla e Marina di Ragusa che sarà garantito sia domenica 1° novembre, giornata festiva di Tutti i Santi, sia lunedì 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione del Defunti. Il servizio per il Cimitero di Ragusa verrà svolto dalle ore 7,30 alle ore 18 con capolinea Piazza Libertà. Per il Cimitero di Ibla il servizio verrà garantito dalle ore 7,30 alle 17,30 da Ragusa, con capolinea Piazza Libertà e da Ibla, con capolinea Piazza G.B. Hodierna. Per il Cimitero di Marina di Ragusa il servizio di bus navetta verrà invece assicurato, sempre nelle due giornate, dalle 7,30 alle 17,30, con capolinea in via Brin. Al fine di rispettare le norme di distanziamento anticovid su ciascun autobus sarà utilizzato il 50% dei posti disponibili. Gli utenti del servizio avranno l’obbligo di indossare la mascherina. I cittadini impossibilitati per motivi di salute ad utilizzare i mezzi pubblici messi a disposizione, potranno presentare al Comando della Polizia Municipale entro mercoledì 28 ottobre apposita istanza, utilizzando il modulo che potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare al transito nelle strade di accesso ai cimiteri, interdette alla circolazione nelle giornate del 1 e 2 novembre, e la certificazione medica.