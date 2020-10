Covid Pozzallo, divieto di visite nelle case di riposo

Attualità

Pozzalo – Divieto di visite congiunti e parenti nelle case di riposo a Pozzallo. E’ quanto stabilisce una disposizione del sindaco Roberto Ammatuna emessa ieri 26 ottobre per l’enìmergenza coronavirus. Ecco la disposizione a firma di Ammatuna: a prtire dal 26 ottobre e fino a nuove disposizioni sono vietete le visite dei congiunti e dei parenti nella case di riposo per anziani a causa dell’aumento del contagio Covid 19. Sono consentive le visite solo in via eccezionale ovvero in casi di fine vita e con autorizzazione della direzione dalla singola struttura. La disposizione rimarrà valida fino a nuove disposizioni.