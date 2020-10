Attualità

Covid, a Vittoria 20 positivi tra medici ed infermieri Covid, a Vittoria 20 positivi tra medici ed infermieri

Vittoria – Il Covid a Vittoria continua a diffondersi senza escludere nessuno. Secondo le ultime informazioni sono 20 in totale i contagi registrati tra il personale sanitario. Si tratta di 20 positivi al coronavirus tra infermieri e medici. La città continua a registrare il numero più elevato di contagi Covid tra i Comuni della provincia di Ragusa. Il dato continua a salire ogni giorno e non si esclude che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, possa decidere di istituire una zona rossa così come aveva annuncato nei giorni scorsi. I positivi a Vittoria secondo l'ultimo dato diffuso dall'Asp sono 375. Ieri un anziano di 84 anni, positivo al Covid, che si trovava nell'area grigia è morto.Al momento nell'area grigia dell'ospedale vittoriese ci sono altre cinque persone positive in attesa di un probabile ricovero. All'Ompa di Ragusa i ricoverati ad oggi sono 18 nel reparto di Malattie Infettive e 5 nel reparto di Terapia Inensiva.