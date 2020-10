Ispica, dipendente comunale positivo al Covid: chiuso Comune

Attualità

Ispica - Dipendente comunale positivo al Covid 19. Chiusi al pubblico, in via cautelativa, gli uffici del Comune di Ispica. Lo annuncia in un post su facebook il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. Il primo cittadino ha emanato un’apposita ordinanza con la quale annuncia la chiusura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni. Nell’ordinanza viene specificato che i dipendenti dell’ufficio dove è stato registrato un caso Covid sono in isolamento fiduciario. “A causa di una positività al COVID19 riscontrata all'interno di uno degli uffici comunali, si legge nel post pubblicato su facebook, il Sindaco Innocenzo Leontini ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza immediata.