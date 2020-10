Attualità

Covid, salgono a 695 i contagi in provincia di Ragusa: 102 in 24 ore

Ragusa - Sono 695 i positivi al Covid 19 in Provincia di Ragusa, 102 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati complessivi delle ultime 24 ore. I nuovi positivi. Ancora non sono stati resi noti i dati dell’Asp di Ragusa su dove si trovano i nuovi 102 positivi in provincia di Ragusa ma si presuppone che la maggior parte siano tra Vittoria e Ragusa dove a seguito di un elevato numero di casi registrati negli ultimi giorni sono aumentati anche i tamponi effettuati.Questi dati diffusi ieri nei vari Comuni della provincia iblea: 21 ad Acate, 1 a Chiaramonte Gulfi, 44 a Comiso, 3 a Giarratana, 21 ad Ispica, 29 a Modica, 2 a Monterosso Almo, 17 a Pozzallo, 110 a Ragusa, 8 a Santa Croce Camerina, 11 a Scicli e 304 a Vittoria.A questi si aggiungono i 21 positivi ricoverati in ospedale. In particolaso all’Ompa di Ragusa attualmente si trovano ricoverati 19 pazienti con Covid 19, 15 nel reparto di Malattie Infettive e 4 nel reparto di terapia Intensiva.Altri due pazienti sono ricoverati, uno nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa e uno nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale San Marco di Catania.