Come dimagrire 3 kg in 2 settimane senza fatica grazie ad indice glicemico

Dimagrire velocemente 3 kg in due settimane senza fatica è possibile, basta semplicemente seguire alcune regole fondamentali ovvero seguire una dieta a basso indice glicemico e scegliere alimenti bruciagrassi. Ma vediamo bene cosa mangiare per dimagrire e perdere subito 3 kg in due settimane. Per prima cosa bisogna adottare una dieta basata su un'alimentazione a basso indice glicemico (IG) che mantiene un livello di zucchero nel sangue equilibrato e stabile e nutre continuamente il cervello e i muscoli. Vediamo un esempio per capire bene: basta sostituire, per esempio, le fette biscottate o una baguette per la colazione con del pane integrale per evitare ore di fame e la stanchezza durante la mattinata, tra un pasto e l'altro.La dieta per dimagrire fino a 3kg in due settimane prevede il consumo di molte proteine, essenziali per perdere peso rapidamente ma senza esaurimento delle forze o un costante senso di fame. L'ideale è combinare le fonti proteiche magre (pesce, pollame, ecc.), che hanno naturalmente un indice glicemico pari a zero, con altri alimenti a basso indice glicemico e/o bruciagrassi. Questo non solo elimina le cellule di grasso, ma anche di sviluppare i muscoli e la massa magra. Il pesce magro e la carne (come il prosciutto o il pollo privato della pelle) sono gli alimenti brucia-grassi per eccellenza: ricchi di buone proteine, sono a basso contenuto di grassi (tranne che per il pesce come il salmone, il tonno o lo sgombro, ma si tratta di grassi buoni).Inoltre, non contenendo carboidrati, il loro indice glicemico è quasi pari a zero. Programmateli in maniera alternata a ogni pasto per una dieta sana e leggera e per una rapida perdita di peso. Per dimagrire 3 kg in due settimane senza fatica bisogna anche non parlare di zuccheri semplici o complessi, ma di indice glicemico, che ci permette di classificare gli alimenti in base alla velocità con cui rilasciano lo zucchero nel sangue. Più alto è l'indice glicemico di un alimento, più viene "immagazinato" come grasso. Al contrario, più basso è l'indice glicemico di un alimento, più viene assimilato lentamente e più facilmente si perde peso. Per limitare gli alimenti ad alto indice glicemico basta saperli riconoscere.I "peggiori" sono biscotti, patatine, croissant, brioche, pane bianco per panini, cereali per la prima colazione, patate fritte, purè di patate, soda, zucchero e riso bianco. Così, si consiglia di preferire sempre alimenti a basso indice glicemico, quali verdure verdi, legumi, cereali germogliati, soia, frutti rossi, semi oleosi, cioccolato fondente, uova, pesce, fruttosio, ricotta, carne e affini.