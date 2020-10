Italia

Nuovi bonus in arrivo, sono 4: ecco quali, a chi spettano Nuovi bonus in arrivo, sono 4: ecco quali, a chi spettano

Roma - Nuovi bonus in arrivo in Italia per famiglie ed imprese. Sono prvisti nella Legge di Bilancio 2021. Si tratta di nuovi aiuti economici per supportere le famiglie e le imprese messe in ginocchio dell’emergenza coronavirus. I nuovi bonus si aggiungeranno ad alcuni vecchi bonus che sono stati prorogati. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi bonus. Si tratta del bonus assunzione, bonus assunzione aggiuntivo per il Sud Italia, bonus famiglia ovvero un assegno unico per i figli a carico fino a 21 anni e bonus per le piccole emedie imprese. Il Bonus azzunzione prevede degli sgravi fiscali per le imprese che daranno lavoro ai giovani Under 35. Previsto un bonus assunzioni aggiuntivo per le imprese del sud Italia.In quest’ultimo caso le imprese che perseguiranno questo obiettivo potranno godere di una decontribuzione al 30% (misura già in vigore da ottobre, ma estesa ora anche per i prossimi 3 anni). L’introduzione della decontribuzione per l’assunzione dei giovani è stata annunciata dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo attraverso i social. L’azzeramento dei contributi per gli under 35 varrà per i prossimi tre anni proprio per aumentare l’occupazione giovanile e combattere la disoccupazione. Per la fiscalità di vantaggio per otto Regioni che si trovano nel Sud Italia, invece, il ministro Giuseppe Provenzano ha voluto introdurre il taglio dei contributi al 30% per tutti i nuovi dipendenti assunti in Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.Lo stanziamento di risorse per la fiscalità di vantaggio ammonta a 13,4 miliardi di euro solo nel triennio 2021-2023. Tra le novità il bonus famiglie o assegno unico per i figli a cariso fino a 250 euro. Infine tra i nuovi bonus è previsto il bonus per le piccole e medie imprese. Si tratta di contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese con fatturati entro certi limiti. Come previsto dal Decreto Rilancio e poi confermato dal Decreto di Agosto, infatti, i finanziamenti potranno essere richiesti dalle attività economiche o commerciali aperte al pubblico. Dapprima si trattava dell’individuazione di alcuni Comuni italiani maggiormente colpiti dalla pandemia di coronavirus, ma con la Manovra il beneficio potrebbe essere esteso ad altre realtà.