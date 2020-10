Sicilia

Positivo al Covid tenta imbarco su volo Catania Roma Positivo al Covid tenta imbarco su volo Catania Roma

Catania - Un 35enne senegalese, positivo al Covid-19, che si era presentato ai banchi del check-in per imbarcarsi su un volo per Roma è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Catania. L'uomo ha esibito al personale dello scalo il biglietto aereo, il passaporto, permesso di soggiorno e il referto del tampone, eseguito alcuni giorni prima, dal quale risultata 'positivo al Covid'. Il passeggero è stato immediatamente isolato. E' stata attivata la procedura sanitaria con l'intervento del medico Usmaf.L'uomo con un'ambulanza attrezzata per il biocontenimento è stato trasferito nell'ospedale Garibaldi.