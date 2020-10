574 positivi in un giorno in Sicilia: 202 a Catania, 131 Palermo e 44 Ragusa

Sicilia

Palermo – Sono 574 i positivi al Covid 19 e 10 morti in un giorno in Sicilia. E’ questo il bollettino del Ministero della Salute di oggi 20 ottobre. I nuovi 574 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 7.497 (ieri erano 7.019), di cui 6.878 in isolamento domiciliare (ieri erano 6.426), 542 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 521) e 77 gravi ricoverati in Terapia intensiva (5 in più di ieri). Ora vediamo nel dettaglio i positivi nelle varie province siciliane: 202 a Catania, 131 a Palermo, 62 a Trapani, 44 a Ragusa, 35 a Siracusa, 28 a Messina, 28 a Enna, 22 ad Agrigento e 16 a Caltanissetta.