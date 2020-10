Come proteggersi dal raffreddore e dalla sindrome influenzale

Rimedi naturali

Ottobre è il periodo in cui cominciano i primi raffreddori e l’influenza comincia a farla da padrona nelle case. Ma come proteggersi dalla sindrome influenzale? Da sempre quando arrivano i primi sintomi si ricorre per prima cosa ai rimedi naturali o rimedi della nonna. Ma vediamo alcuni semplice e molto diffuse anche sul web. La vitamina C con gli agrumi: si sa ormai da sempre che la vitamina C aiuta le sindromi influenzali. Non la si trova solo negli agrumi ma anche in alcune verdure come i broccoli e nei kiwi. Ginger Ale diluito: se non lo sapete, diminuisce il mal di stomaco e la sensazione di nausea.Caramelle: non preoccupatevi della dieta, in quel momento. La gola deve rimanere ammorbidita e umida. Tenete a portata di mano delle caramelle possibilmente balsamiche, al miele o alle erbe. Lavaggio frequente delle mani: più pulite sono meno infetterete gli altri e diminuirete il rischio di riprendere i germi. L'acqua calda con miele: versate in un bicchiere un po' d’acqua calda e aggiungete un cucchiaino di miele. Il miele disinfetta ed insieme all’acqua calda dona sollievo alla gola e non solo. Il miele è un ottimo calmante della tosse, mucolitico e ammorbidisce la gola. Perfetto nelle tisane al posto dello zucchero.I suffimigi: sono un rimedio naturale molto efficace in caso di raffreddore. Se volete metteteci del bicarbonato o qualche goccia di essenza di eucalipto. L'importante è che siano bollenti. Nel caso in cui vi sia più facile, aprite la doccia bollente e chiudetevi in bagno respirando copiosamente. L'aglio: sembrerà poco piacevole, ma se pestate uno spicchio nel latte caldo e ci aggiungete un cucchiaino o due di miele, disinfetterete naso e gola e calmerete la tosse. Frutta secca: noci, pistacchi e mandorle vi faranno il pieno di energia. Impacco caldo sul petto con un paio di gocce balsamiche, aiuterà a sentire sollievo ai bronchi.