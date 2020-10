Cronaca

Auto a fuoco a Vittoria

Vittoria – Auto a fuoco nella notte a Vittoria. Si tratta di una Bmw che è andata in fiamme tra via Garibaldi e via Montebello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. Ancora non si conosce la causa delle fiamme e se si tratta di incendio doloso. (Foto Assenza)