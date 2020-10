Dpcm anti Covid, sale giochi aperte con nuovi orari: ecco quali

Italia

Roma – Sale giochi aperte dalle ore 8 alle ore 21. E’ una delle misure presenti nel nuovo Dpcm annunciato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte per l’emergenza coronavirus in Italia. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L'apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.