Morte Jole Santelli, Musumeci: la Calabria e la politica perde grande protagonista

Palermo – Il presidente della Regione siciliana in una nota esprime il cordoglio per Jole Santelli, morta ieri per un arresto cardiaco. "Apprendo con dolore la notizia della prematura scomparsa dell'amica e collega Jole Santelli. Una donna appassionata e coraggiosa, qualità che hanno caratterizzato il suo percorso politico, ricco di successi e la sua intima lotta contro una malattia subdola e letale. La Calabria, ma tutta la politica italiana, perde oggi una grande protagonista con la quale, sin dal giorno della sua elezione alla guida della Regione avevamo avviato un confronto sereno e leale volto al perseguimento di una strategia comune finalizzata al progresso e al miglioramento delle condizioni del Sud.Esprimo a nome mio personale e del governo regionale profondo cordoglio ai familiari e alla comunità della Calabria".