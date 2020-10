Sicilia

Jake Ryan, famoso attore e giocatore di fotball australiano ucciso da un treno Jake Ryan, famoso attore e giocatore di fotball australiano ucciso da un treno

Noto – E’ Jake Ryan (nato il 2 settembre 1983 a Melbourne) famoso attore australiano ed ex allenatore e giocatore di football, la vittima dell’incidente avvenuto sulla tratta ferroviaria Avola – Noto. Il giovane 39enne faceva jogging con gli auricolari lungo la tratta ferroviaria quando è stato travolto dal treno. Si trovava in vacanza in Sicilia. Ryan è stato membro della squadra nazionale australiana di Taekwondo per otto anni, prima che un infortunio lo portasse a intraprendere una carriera nella recitazione.Avendo iniziato la sua carriera di attore nel 2003, Ryan è apparso in vari film e serie televisive. Ha interpretato i ruoli ricorrenti di Ray "The Blizzard" Blissett in Underbelly e Harry Smith in Wentworth. Ryan ha interpretato Robbo nella soap opera di Seven Network Home and Away dal 2017 al 2020. Ryan è stato membro della squadra nazionale australiana per otto anni e dieci volte campione, classificandosi al quarto posto migliore al mondo in tre occasioni. Ha inseguito il sogno di competere alle Olimpiadi estive del 2008 a Pechino, tuttavia, a seguito di un infortunio al ginocchio un anno prima, si è ritirato.Ryan in seguito si è interessato alla recitazione e, dopo essersi formato con attori come Bill Hunter, si è laureato al The Actors 'Centre di Sydney dopo due anni di studio, seguito da una formazione estesa presso Practical Aesthetics.