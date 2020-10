Dieta detox disintossicante per dimagrire in 3 giorni: menÃ¹

Salute e benessere

Dieta detox disintossicante per dimagrire in 3 giorni: menù

La dieta detox disintossicante dei 3 giorni è semplice da seguire. Il menù per dimagrire in 3 giorni e disintossicare l’organismo è vario e ricco di liquidi. La dieta disintossicante è la dieta ideale per sgonfiarsi ed eliminare le tossine in poco tempo. Si tratta di un programma alimentare ad "effetto urto" che aiuta a perdere peso velocemente se associato ad un regolare attività fisica. Ma prima di vedere cosa si mangia in un esempio di menù vediamo alcuni consigli: nel menù giornaliero sono da preferire tutti alimenti antiossidanti come noci, mandorle, frutti di bosco, ma anche peperoni, carote e tè verde. Non devono mancare anche alimenti drenanti come sedano, carciofi, cetrioli e ananas; anche i cibi ricchi di fibre sono importanti per depurare l'organismo.Sì a pasta, riso, pane e cereali integrali che aiutano anche il corretto funzionamento dell'intestino. I celiaci possono optare per quinoa, grano saraceno e riso; Iniziate con una fase di depurazione e disintossicazione eliminando gli alimenti che possono appesantire fegato e reni, dando preferenza a proteine vegetali, con una successiva e graduale reintroduzione di tutti gli alimenti. Eliminate per un po'alcolici, caffè e dolci (zuccheri semplici), grassi saturi e idrogenati. Durante i 3 giorni della dieta disintossicante si possono preparare in casa anche alcune bevande disintossicanti, ecco alcuni esempi: potete ad esempio prepararne una con acqua, succo di limone, sciroppo d'acero e cannella da bere al posto di un pasto per un digiuno depurativo: bevetela al mattino e poi consumate proteine, verdure e frutta durante gli altri pasti.Ma vediamo ora cosa si mangia nei 3 giorni. Primo giorno: colazione: bevete prima la bevanda a base di sciroppo d'acero, limone e cannella, seguita da una porzione di yogurt con pezzi di frutta fresca e cereali integrali o fiocchi d'avena. Come spuntino a metà mattina andranno bene 8 mandorle o 4 noci. Pranzo: preparate per il pranzo una porzione di verdure crude: insalata, carote, pomodori, cetrioli a cui aggiungere del tonno da condire con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, limone e salsa di yogurt. Per la merenda di metà pomeriggio andrà bene una manciata di semi di zucca. Cena: per la cena 40/50 grammi di riso integrale con verdure leggermente sbollentate a cui aggiungere un cucchiaio d'olio extravergine di oliva e qualche erba aromatica a piacere.Secondo giorno: colazione: latte o yogurt magro a cui aggiungere una manciata di frutta secca e 30 grammi di fiocchi d'avena. Come spuntino un frutto o un succo d'ananas senza zucchero. Pranzo: per il pranzo andrà bene una fresca insalata di verdure miste e sedano a cui aggiungere un cucchiaio di olio extravergine di oliva, succo di limone, accompagnata da 30 grammi di pane integrale. Per la merenda 4 noci o un infuso drenante e depurativo al tarassaco, al tè verde o alla liquirizia. Cena: minestra con fagioli e patate bollite con dado vegetale, a cui aggiungere carota e cipolla, oltre a un cucchiaio di olio extravergine di oliva.Terzo giorno: colazione: al mattino potete preparare una nutriente pappa d'avena (o porridge) unendo all'avena integrale, acqua, yogurt magro, mezza banana e miele. Per lo spuntino di metà mattina una manciata di mandorle. Pranzo: per il pranzo preparate un'insalata di verdure miste a cui aggiungere anche il cetriolo, drenante e rinfrescante. Condite l'insalata con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, succo di limone, salsa allo yogurt e aglio. Accompagnate con una fettina di pane integrale o una galletta di avena integrale. Per la merenda una tisana o un frutto. Cena: per l'ultima sera potete preparare una porzione di salmone con contorno di patate al forno e carciofi al vapore.