Apple annuncia iPhone 12 e iPhone 12 mini con tecnologia 5G

Apple ha svelato iPhone 12 e iPhone 12 mini con tecnologia 5G. Il nuovo design dei modelli iPhone 12 integra ampli display Super Retina XDR edge-to-edge e un nuovo rivestimento anteriore, chiamato Ceramic Shield, per una migliore robustezza e il chip A14 Bionic. Insieme all'evoluto sistema a doppia fotocamera, anche MagSafe per una ricarica wireless ad alta potenza. iPhone 12 e iPhone 12 mini saranno disponibili in cinque finiture in alluminio nei colori blu, verde, nero, bianco e rosso. L'iPhone 12 può essere preordinato da venerdì 16 ottobre e sarà disponibile a partire da venerdì 23 ottobre. L'iPhone 12 mini può essere preordinato da venerdì 6 novembre e sarà disponibile nei negozi da venerdì 13 novembre."L'arrivo del 5G segna l'inizio di una nuova era per iPhone e siamo entusiasti di offrire queste nuove, impressionanti funzioni ai nostri clienti con iPhone 12 e iPhone 12 mini" ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple".