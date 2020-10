Attualità

194 positivi in provincia di Ragusa: 92 solo a Vittoria e 20 a Modica

Ragusa – Sono 194 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Tra i Comuni iblei primeggia Vittoria con 92 positivi al coronavirus. Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati, secondo l’Asp di ragusa, nei singoli Comuni della provincia iblea: 20 a Modica, 4 ad Acate, 1 a Chiaramonte Gulfi, 17 a Comiso, 3 a Giarratana, 9 a Pozzallo, 37 a Ragusa, 2 a Santa Croce Camerina, 4 a Scicli, 92 a Vittoria e 0 a Monterosso Almo. I ricoverati all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa) sono 10, 9 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.Un altro paziente si trova ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il totale complessivo dei positivi in provincia di Ragusa sono 205.