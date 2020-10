Reddito di emergenza da 400 euro, ultima mensilitÃ : domanda in scadenza

Salute e benessere

Roma - Il Reddito di emergenza e la manesilità aggiuntiva da 400 euro si potrà richiedere entro il 15 ottobre 2020. Si tratta di una terza indennità aggiuntiva che può essere richiesta solo con determinati requisiti. E’ una proroga annunciata dal Decreto Agosto. Ma come si può richiedere la mensilità aggiuntiva del Decreto Agosto? Per richiedere la mensilità aggiuntiva è necessario presentare apposita domanda entro e non oltre il 15 ottobre sul sito online dell’Inps.Ma vediamo quali sono i requisiti per avere la terza mensilità del Reddito di emergenza:residenza in Italia al momento della domanda, un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro.La soglia è accresciuta di 5.000 euro: per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro) o in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. La domanda come abbiamo già detto va fatta sul sito online dell’Inps entro e non oltre il 15 ottobre 2020.