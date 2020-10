Italia

Matrimoni con 10 invitati e funerali con 15 persone: ecco il nuovo Dpcm Matrimoni con 10 invitati e funerali con 15 persone: ecco il nuovo Dpcm

Roma - Matrimoni con massimo 10 invitati e funerali con 15 persone. Sono alcune delle regole previste nella bossa del nuovo Dpcm. La bozza del nuovo Dpcm, aggiornata al 10 ottobre 2020, prevede nuove regole restrittive a seguito dell’emergenza coronavirus e dell’aumento dei nuovi contagi Covid. Ecco tutte le regole previste nella bozza del nuovo Dpcm che dovrebbero erìssere validi fino al 31 maggio 2021: In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è prescritto l’uso della mascherina, salvo i casi di comprovata impossibilità per particolari soggetti; Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l’accesso ad un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale.Per assicurare il rispetto di tale prescrizione, gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile; Sono sospese le attività sportive che comportino contatto fisico, fatta eccezione per quelle che prevedano la contemporanea presenza di non più di sei soggetti nel campo da gioco. Sono escluse dalla presente disposizione le attività ricreative in centri sociali, comunità di recupero e di accoglienza; È consentito svolgere individualmente attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo sia convivente;Gli studi professionali devono consentire la presenza di non più di una persona per ogni stanza, incentivando il ricorso allo smart working. Il ricevimento della clientela deve avvenire o con modalità telematiche o attraverso una barriera che non consenta il contatto. La stanza in cui avviene il ricevimento deve essere igienizzata dopo ogni accesso; I matrimoni possono essere svolti con la sola presenza dei soggetti che devono intervenire secondo le norme dello stato civile alla celebrazione e non più di dieci invitati. La mancata osservanza della disposizione determina l’invalidità del matrimonio stesso.I funerali devono svolgersi con la presenza contemporanea di non più di quindici persone, compresi il celebrante e l’interessato.