Allerta forte maltempo in Sicilia: temporali per le prossime 24/36 ore

Palermo - Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla in Sicilia. L’allerta è prevista dalla serata di oggi e per le prossime 24-36 ore. Sul sito della protezione Civile si legge: si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica locali grandinate e forti raffiche di vento, dal pomeriggio di domani per 18-24 ore si prevedono venti occidentali da forti a burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.